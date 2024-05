Bank-Bilanz Darum wächst die Targobank in Ratingen

Je nach Marktsituation bevorzugen Kunden unterschiedliche Kanäle für einen Abschluss: So ist die persönliche Beratung bei steigendem Zinsniveau besonders stark gewünscht – auch wenn die Erstinformation über Konditionen im Internet stattgefunden hat. „Bei uns ist es seit vielen Jahren möglich, ohne Informationsverluste von einem zum anderen Kanal zu wechseln“, betont Daniel Vennedey, Filialleiter in Ratingen. „Bei allen Möglichkeiten und Vorteilen, die uns die Digitalisierung bietet, behalten der persönliche Kundenkontakt und die mehrwertige Beratung hier vor Ort ihren herausragenden Stellenwert.“ Deshalb bleibt das Filialnetz der Targobank entgegen dem Branchentrend auf Wachstumskurs. 2023 öffneten zwei neue Standorte ihre Türen. An insgesamt 14 Standorten hat die Bank m Berichtsjahr zudem Filialen und Beratungspunkte modernisiert oder an attraktivere Standorte verlegt. In Ratingen betreute die Targobank zum 31. Dezember 2023 insgesamt 8.200 Kunden.