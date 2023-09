Ratinger Akut-Krankenhaus So will die Ratinger Politik das St. Marien-Krankenhaus stärken

Wer in Ratingen die Notaufnahme aufsuchen muss oder andere, akute gesundheitliche Beschwerden hat, für den ist das St. Marien-Krankenhaus die erste Anlaufstelle. Es ist das einzige Akutkrankenhaus im Stadtgebiet und aus allen Ortsteilen schnell erreichbar. Bis 2020 konnte das Krankenhaus, das in kirchlicher Trägerschaft liegt, stets solide Finanzen vorweisen – eine Besonderheit in der seit Jahren schwierigen Krankenhauslandschaft. Doch im Jahr 2021 hat sich die Situation verändert. „Die enormen Belastungen der vergangenen Jahre wie beispielsweise Corona, russischer Angriffskrieg in der Ukraine, die daraus folgenden Weltmarktentwicklungen und die daraus resultierende Inflation sind auch am St. Marien-Krankenhaus nicht spurlos vorbeigegangen“, erklärt Ewald Vielhaus, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion. „Das Krankenhaus muss die gestiegenen Preise und neuen Tarifabschlüsse zahlen, bekommt diese Mehrkosten jedoch nicht ausgeglichen. Dies führt seit 2021 dazu, dass man Verluste einfahren muss“, ergänzt Vielhaus.