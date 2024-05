Neustart am Blauen See Nach Hochwasser Tag der offenen Tür auf der Ratinger Naturbühne

Es hätte alles so schön sein können. Wie gesagt: hätte. So wäre die Biene Maja zur Premiere am Pfingstsonntag, 19. Mai, fröhlich über die Naturbühne geflogen. Doch bekanntlich ist die gesamte Theatersaison am Blauen See buchstäblich ins Wasser gefallen. Nach wochenlangem Pumpen ist es dem städtischen Amt für kommunale Dienste nun aber gelungen, den Wasserstand auf Normalmaß zu senken. Das Gelände ist komplett zugänglich, die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten für die nächste Saison können zügig beginnen. Als Zeichen des Neuaufbruchs veranstaltet Theater Concept am Pfingstsonntag einen Tag der offenen Tür an der Naturbühne.