Umzug in historisches Gebäude Darum investiert Fielmann eine Million Euro in neue Ratinger Filiale

Nun ging alles doch recht schnell: Fielmann eröffnet neu – und zwar in der Altstadt, dies an historischer Stelle. Die Zahlen sind kaum zu glauben: Etwa 20.000 Brillen werden laut Fielmann jedes Jahr in und um Ratingen verkauft. Genau die Hälfte davon stammt aus einem einzigen Fachgeschäft: der Ratinger Niederlassung von Fielmann. Die andere Hälfte der verkauften Brillen teilen sich die anderen 17 Augenoptiker der Region.