Kirchengemeinde in Ratingen Darum ist die Pfarrstelle der Ratinger Stadtkirche unbesetzt

Der Weggang von Stadtkirchen-Pfarrer Dr. Gert Ulrich Brinkmann nach Düsseldorf bedeutete eine tiefe Zäsur. Dies war im Herbst 2022. Die Entscheidung fiel in eine Zeit, in der immer klarer wurde, dass die Evangelische Kirchengemeinde auch mit Blick aufs Personal vor drastischen Einsparungen stehen wird. So verwundert es nicht, dass die vakante Stelle immer noch nicht besetzt wurde.