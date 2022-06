Ehrenamt in Ratingen : Freiwilligenbörse bedankt sich bei Ehrenamtlern mit Fest

Ehrenamt in Ratingen

Unter dem Motto „Neustart“ kamen Ratingens Ehrenamtler zu einem Fest in der Stadthalle zusammen. Foto: Freiwilligenbörse

Ratingen Rund 200 Gäste aus allen Bereichen des Ehrenamtes waren der Einladung zum Neustart gefolgt und erlebten einen unterhaltsamen und informativen Abend.

() Manchmal braucht auch ein Neustart einen zweiten Anlauf, um dann richtig gut zu werden. Das war jetzt definitiv bei der Veranstaltung der Miteinander.Freiwilligenbörse in der Stadthalle der Fall. Eigentlich sollte dieser Dankeschön-Abend für Ehrenamtliche bereits Ende November stattfinden. Der symbolische Neustart für alle, die wegen der Coronapandemie oft zurückstecken mussten, wurde – wegen Corona – kurzfristig abgesagt. Rund 200 Gäste aus allen Bereichen des Ehrenamtes waren der Einladung zum Neustart gefolgt und erlebten einen unterhaltsamen und informativen Abend.

Wieso eigentlich Neustart? Das Ehrenamt kannte und kennt keinen Lockdown. Das machte schon der kleine Filmeinspieler zu Beginn des Abends deutlich, der die zahllosen Facetten und die Vielfalt des Ehrenamtes abbildete – ob nachbarschaftliche Hilfe beim Einkaufen oder quasi-professioneller Einsatz bei Feuerwehr oder Technischem Hilfswerk. Und auch die Statistik beeindruckt: Rund die Hälfte aller Bürger ist ehrenamtlich engagiert. Das sind in Ratingen also etwa 45 000 Personen.

Zum gelungenen Konzept der Veranstaltung gehörte die ausgewogene Mischung aus Information und Unterhaltung. In kurzen „Stehtischgesprächen‟ legten etwa Staatssekretär Jan Heinisch, Bürgermeister Klaus Pesch dar, mit welchen Fördermaßnahmen die Politik das Ehrenamt in der Coronazeit ge- und unterstützt hat. „Natürlich war es keine schöne Zeit fürs Ehrenamt, aber es taten sich auch neue Einsatzmöglichkeiten auf‟, sagte Heinisch. Konkrete Beispiele dafür gaben Ursula Hacket (Caritas) und Dorit Schäfer (Freiwilligenbörse): Ob Themenabende zum Impfen, Corona-Infos in verschiedenen Sprachen, Masken-Nähe durch Flüchtlinge, Einkaufshilfen, Impflotsen und vieles mehr. „Das Ehrenamt, dieser Kitt der Gesellschaft, hat nicht pausiert‟, brachte es Moderator Christian Pannes auf den Punkt.