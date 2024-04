Event für junge Tanzgruppen in Heiligenhaus Bühne frei für Showtalente

Der Tanztag beginnt in den frühen Morgenstunden und es gibt viel zu sehen. 600 Tänzer im Alter von acht bis 30 Jahren zeigen den ganzen Tag ihr Können auf der Bühne als Solisten und in kleinen Gruppen und Teams. Die Heiligenhauser Tanzschule Heigl ist selbst mit mehr als 80 Tänzern am Start, aufgeteilt in knapp 50 Solisten, zwei Smallgroups und drei Teams. „Dance4Fans/Open Showcase Contest“ ist die offizielle Bezeichnung des Events, organisiert in bewährter Weise von Jürgen Heigl und Trainerin Mara Richter.