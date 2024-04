Ausschüsse Damit beschäftigt sich die Ratinger Politik in der kommenden Woche

(RP) In der nächsten Woche stehen wichtige politische Themen an. Zu seiner nächsten Sitzung kommt der Jugendhilfeausschuss am Dienstag, 23. April, um 16 Uhr im Ratssaal des Rathauses zusammen. Es geht es unter anderem um die Überarbeitung der Richtlinien zur Förderung von Jugendverbänden und von Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen, den Tätigkeitsbericht des Kinderschutzbundes für das Jahr 2023 und die Vorstellung der Umfrageergebnisse bei den weiterführenden Schulen zum Thema sexualisierte Gewalt.