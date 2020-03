RATINGEN : Daheim fortbilden: VHS mit vielen Online-Angeboten

RATINGEN (kle) Zur Eindämmung der Corona-Pandemie musste die VHS Ratingen den Unterrichtsbetrieb bis vorerst 19. April einstellen. „Momentan müssen wir abwarten, wie sich die Situation entwickelt und ob wir am 20. April unseren Kursbetrieb wieder aufnehmen können.

Unser Ziel es ist, möglichst viele der ausgefallenen Termine nachzuholen. Selbstverständlich werden nicht in Anspruch genommene Unterrichtsstunden zu einem späteren Zeitpunkt erstattet“, erklärt Claudia Stawicki, Leiterin der VHS Ratingen. „Es stehen aktuell einzelne Online-Angebote zur Verfügung, die es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, in den nächsten Wochen auch von Zuhause aus einen VHS-Kurs zu besuchen.“

So findet am 21. April ein kostenfreier Vortrag zum Thema „Mit Messer und Gabel das Klima retten? Wie unsere Ernährung die Umwelt beeinflusst“ statt (Kurs: M3610). Dieser Livestream aus der VHS Wolfsburg kann über die VHS-Online-Plattform verfolgt werden. Den entsprechenden Link zur Veranstaltung erhalten Interessierte nach ihrer Anmeldung bei der VHS. Außerdem besteht die Möglichkeit, an Webinaren teilzunehmen, die Eltern Tipps zum richtigen Umgang ihrer Kinder mit Social-Media-Anwendungen geben (Kurs: M0405). Bei Fragen steht das Team telefonisch und per Email zur Verfügung.“ (Kontakt: Tel. 550-4307/-4308, vhs@ratingen.de)