Ratingen: Czekalla führt die Garde Rot Weiss

Ratingen Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung standen die Wahlen der ersten Positionen und die Wahl des 2. Vorsitzenden der Prinzengarde Rot Weiss an.

Bestätigt wurden in ihren Ämtern als Vorsitzender Fritz Czekalla, Schatzmeisterin Doris Conrad, Schriftführer Marcel Heuwind, Kommandeur Alexander Arenz, Präsident Fabian Pollheim und die Zeugwartin Jeannette Haupt. Neu gewählt wurden zur Pressewartin Maureen Czekalla, zur Jugendwartin Maren Conrad und zum 2. Kassenprüfer der frischgebackene Gardist Marco Ludwig.

Als Delegierte in den Dachorganisationen vertritt Carmen Hecht im RaKiKa und Fritz Czekalla im KA die Prinzengarde.

Zum Vereinslokal wurde wie seit vielen Jahren schon die gute Stube Tiefenbroichs, der Jägerhof, gewählt. Viele Neuzugänge wurden zur diesjährigen Versammlung bestätigt. So konnten im Damencorps, bei den Gardisten und in den Tanzabteilungen viele neue Gesichter aufgenommen werden. Im nächsten Jahr stehen viele Ehrungen für närrisch-lange Mitgliedschaften und langjährigen aktiven Gardetanz an.