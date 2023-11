Hacker-Angriff mit Folgen Website der Stadt Ratingen weiter nicht erreichbar

Nach wenigen Sekunden und Klicks erscheint diese Information: Die gewohnte Webseite www.ratingen.de sei aktuell nicht erreichbar. Hintergrund sei ein Cyber-Angriff auf den kommunalen Dienstleister Südwestfalen IT (SIT), der auch die Webseite der Stadt Ratingen hostet, also auf einem Server speichert. Anders als in anderen Städten und Kreisen in NRW, in denen die gesamte Verwaltungs-IT ausgefallen ist, seien die Auswirkungen in Ratingen begrenzt und beschränkten sich im Wesentlichen auf die Webseite. „Die Verwaltungs-IT in Ratingen wird nicht durch die SIT betrieben und funktioniert daher“, heißt es seitens der Stadt.