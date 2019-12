Aktion : CVJM-Weihnachtsfeier für Alleinstehende

Ratingen (RP) Auch in diesem Jahr findet die Alleinstehenden-Weihnachtsfeier am Heiligen Abend des CVJM Ratingen e.V. im evangelischen Gemeindehaus „Haus am Turm“, Angerstraße 11, statt. Die Vorbereitungen für das gesellige und fröhliche Weihnachtsfest am 24. Dezember 2019 ist bereits in vollem Gang.

Der Einlass beginnt ab 15 Uhr, das Programm startet um 15.30 Uhr.

Viele ehrenamtliche Helfer sind in der Vorbereitung und am Heiligen Abend im Einsatz. Eingeladen sind alleinstehende und einsame Menschen, die die Gemeinschaft mit anderen suchen. Dieser besondere Nachmittag und Abend ist gefüllt mit einem weihnachtlichen Programm.