Weihnachten in Ratingen : So kommt Weihnachten in die Tüte

So kommt Weihnachten in die Tüte

Ratingen Normalerweise lädt der CVJM Ratingen zu Weihnachten Alleinstehende und notleidende Menschen zu einem gemütlichen Essen ein. Coronabedingt ist das nicht möglich. Deshalb gibt es das Fest jetzt in Tüten.

Tatsächlich gibt es zwischen 100 und 120 Personen, Stammkunden sozusagen, die sich jedes Jahr für den Nachmittag im CVJM-Haus an der Turmstraße anmelden. Schon im vergangenen Jahr konnte die Veranstaltung coronabedingt nicht stattfinden. Und auch in diesem Jahr macht die Pandemie dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. „Wir wollten dennoch ein Zeichen setzen und vermitteln: Wir lassen Euch nicht allein. Ihr werdet nicht vergessen“, erklärt Hertrampf. Deshalb kommt Weihnachten jetzt in Tüten. Die Gäste, die die Veranstaltung schon seit vielen Jahen besuchen, wurden bereits angeschrieben, um sie auf die veränderte Situation aufmerksam zu machen. „Außerdem halten wir die Augen offen“, so Hertrampf, der weiß, dass sich manchmal hinter den Wohnungstüren Schicksale verbergen, die sonst im Verborgenen bleiben.