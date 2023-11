Heiligenhaus Unfallbilder hinterlassen tiefe Eindrücke

Zu Beginn verlischt die Beleuchtung in der IKG-Aula, nur die Protagonisten auf der Bühne bleiben angestrahlt. Für die mit Schülern dreier Schulen (IKG plus Gesamtschule Oststraße Velbert und Gesamtschule Heiligenhaus) voll besetzten Reihen bis hoch in die Empore folgt der höfliche Hinweis: „Bitte alle Handys in Flugmodus oder ausschalten.“ Und eine Ansage von Moderator Matthias Buff stimmt leise auf das Folgende ein: „Das Orga-Team und ich können ausdrücklich nicht ‚viel Spaß‘ wünschen. Wohl aber angemessene bleibende Eindrücke.“