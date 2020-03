Marien-Krankenhaus : Krankenhaus baut Beatmungsplätze aus

Ein weiterer Fall konnte bereits in häusliche Quarantäne entlassen werden. Eine Station wurde komplett freigeräumt.

Personal 600 Mitarbeitern arbeiten in dem Haus an der Werdener Straße.

Sobald sich die Situation verschärfen sollte, wird tagesaktuell entschieden, ob die Station als geschlossene Isolationseinheit geführt wird. Dann wird der gesamte Bereich ausschließlich in Schutzausrüstung und nur vom Stationspersonal durch eine Schleuse zu betreten sein. „Besonders wichtig ist, an dieser Stelle zu betonen, dass wir weiter für dringende Fälle sonstiger Art zur Verfügung stehen. Patienten sollen keine gefährlichen Krankheiten verschleppen“, erklärt Dr. Markus Freistühler, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin. Diesbezüglich bestehe in diesen Tagen ein besonders enger Austausch mit den kooperierenden Hausärzten. Die Notaufnahme steht weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung. Allerdings werden die Patienten, die zu Fuß das Krankenhaus erreichen, über die Liegendanfahrt direkt in Empfang genommen und nicht, wie gewohnt, über den Haupteingang. Dies soll den Kontakt auf das nötigste minimieren. Darüber hinaus erhalten alle Patienten zunächst einen Mund-Nasen-Schutz und werden gebeten, sich die Hände zu desinfizieren.