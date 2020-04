Die aktuellen Zahlen : Weitere Todesfälle in Hilden, Ratingen und Wülfrath

(RP) Am Donnerstag verzeichnet der Kreis Mettmann drei weitere Todesfälle: Eine 78-jährige Frau aus Hilden, ein 94-jähriger Mann aus Ratingen und ein 69-jähriger Mann aus Wülfrath haben die Corona-Infektion nicht überlebt.

Darüber hinaus meldet das Kreisgesundheitsamt für den Donnerstag 384 Erkrankte und 122 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Erkrath 24, in Haan 4, in Heiligenhaus 23, in Hilden 39, in Langenfeld 49, in Mettmann 58, in Monheim 22, in Ratingen 61, in Velbert 75 und in Wülfrath 29. 486 Personen gelten inzwischen als genesen.