Die aktuellen Zahlen von Mittwoch : Corona-Virus: Todesfälle in Ratingen und Velbert

KREIS METTMANN (RP) Am Mittwoch verzeichnet der Kreis Mettmann zwei weitere Todesfälle: Zwei vorerkrankte Männer aus Ratingen und Velbert (71 bzw. 68 Jahre alt) haben die Corona-Infektion nicht überlebt.

Darüber hinaus meldet das Kreisgesundheitsamt für den Mittwoch 386 Erkrankte und 131 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Erkrath 21, in Haan 5, in Heiligenhaus 23, in Hilden 40, in Langenfeld 52, in Mettmann 56, in Monheim 23, in Ratingen 67, in Velbert 70 und in Wülfrath 29.Insgesamt 463 Personen gelten inzwischen als genesen.