Corona an Schulen : Distanz-Unterricht an Kollwitz-Schule

Die Käthe-Kollwitz-Realschule mit ihrem Standort in Lintorf. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen West/Lintorf An beiden Standorten der Realschule gibt es ein „diffuses Infektionsgeschehen“.

Bis zu den Weihnachtsferien hatte die Käthe-Kollwitz-Realschule gehofft, an ihren Standorten in Ratingen West und Lintorf den Präsenz-Unterricht aufrecht erhalten zu können. Doch wegen eines „diffusen Corona-Infektionsgeschehens“, so nennt es das Kreisgesundheitsamt, entschloss sich die Schulleitung nach Absprache mit der Bezirksregierung, in der vergangenen Woche ab Freitag in den Distanz-Unterricht zu wechseln.

„Das Kreisgesundheitsamt hatte uns diese Vorgehensweise empfohlen“, sagt Schulleiterin Anette Schürhaus-Rose. Denn in der Schule waren durch die drei Mal in der Woche durchgeführten Selbsttests vermehrt Corona-Infektionen aufgefallen, die dann durch angeordnete PCR-Tests bestätigt wurden. Und dabei stellte sich heraus, dass die Infektionen nicht nur bei Banknachbarn in einer Klasse, sondern durch alle Klassen und Jahrgangsstufen verteilt auftraten, und zwar an beiden Standorten. Eine Situation, die eine Nachverfolgung der Infektionsketten für das Kreisgesundheitsamt unmöglich machte.

Die Schule reagierte. „Aus der Vergangenheit haben wir gelernt, und deshalb ging alles ruckzuck“, sagt Schürhaus-Rose. Die Leihtabletts waren rasch verteilt und der Distanzunterricht über Logineo organisiert. Zudem gibt es seit Montag eine Notbetreuung für Schüler aus den Klassen 5 und 6, der für alle am Standort West stattfindet. „Das hat alles gut geklappt“, sagt Anette Schürhaus-Rose. Allerdings ist auch schon in der Notbetreuung ein Schüler im Selbsttest positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Übrigens haben sich an der Schule nicht nur Schüler infiziert. „Auch Lehrer sind betroffen“, sagt Schürhaus-Rose, obwohl alle zweifach geimpft und 80 Prozent sogar bereits geboostert sind.

Die Käthe-Kollwitz-Schule ist nach Angaben des Kreises Mettmann bisher die einzige Schule in Ratingen, die in den Distanz-Unterricht gegangen ist. An allen anderen ist der Schulbesuch nach wie vor die Regel. An der Realschule soll es nach den Weihnachtsferien dann auch wieder zurück in die Klassen und Kurse gehen. Das sei derzeit so vorgesehen.