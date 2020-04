Ratingen : Corona-Krise: Zeit für Glasfaser-Arbeiten in der City

Ratingen In einer schweren Belastungsprobe liegen auch Chancen – dies in ganz unterschiedlichen Bereichen. So wollen die Kommitt Ratingen GmbH und die Stadt die Corona-Krise nutzen und Glasfaserkabel in der oberen Oberstraße zwischen Mülheimer Straße und Turmstraße verlegen.

Diese wichtige Internet-Highspeed-Trasse kann im laufenden Geschäftsbetrieb in der Fußgängerzone nur schwer in Angriff genommen werden und ist schon mehrfach verschoben worden. Nun wollen Stadt und Kommitt sehr schnell auf die wegen Corona verhängten Einschränkungen reagieren und die Kabel in der Zeit verlegen, in der die meisten Geschäfte geschlossen bleiben müssen. Im Anschluss könnte das Pflaster erneuert werden, auch dies ist ein längst überfällige Maßnahme. Der Rat stellte für die Fahrbahnsanierung 247.000 Euro zur Verfügung.

Eine weitere Entscheidung aus dem Stadtparlament: Das Amt für Kommunale Dienste wird elf Grünflächen im gesamten Stadtgebiet in naturnahe Biotope verwandeln. Ziel ist es, attraktive Lebensräume für Insekten und andere Kleintiere zu schaffen und damit einen Beitrag zum Klima- und Naturschutz zu leisten. Rasenflächen sollen in Blumenwiesen umgewandelt, nektarreiche Sträucher gepflanzt, Totholz- und Reisighaufen angelegt sowie Insektenhotels errichtet werden. Das Pilotprojekt soll durch rege Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden, denn zum einen wird sich durch die naturnahe Pflege auch das Stadtbild an den entsprechenden Stellen verändern. Das muss erklärt werden. Zum anderen will die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen und Bürgern Anregungen für deren Gärten geben.