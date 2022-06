Filiale Selbeck in Heiligenhaus betroffen : Corona: Sparkasse konzentriert ihren Betrieb

Heiligenhaus Die ansteigenden Corona-Inzidenzen machen auch vor der Kreissparkasse Düsseldorf nicht Halt. Das hat zwei Wochen lang Folgen für vier kleine Standorte.

(RP/köh) „Eine ungewöhnlich hohe Zahl von Mitarbeitenden fällt vor dem Start der NRW-Sommerferien aus“, teilt das Haus mit. Wie bereits im zurückliegenden Winter reagiert die Kreissparkasse und hat ihre vier kleineren Filialstandorte „für zunächst 14 Tage“ geschlossen. Betroffen ist in Heiligenhaus die Filiale Selbeck. Die dort eingesetzten Mitarbeitenden verstärken die sieben Beratungs-Center in Düsseldorf, Erkrath, Heiligenhaus, Mettmann und Wülfrath. Beratungsgespräche und Safe-Besuche können in den vorübergehend geschlossenen Filialen nach vorheriger Terminvereinbarung stattfinden. Die Versorgung mit Bargeld bleibt über die vorhandenen Selbstbedienungsgeräte selbstverständlich an allen Standorten gesichert. An Kunden, die in einer vorübergehend geschlossenen Filiale ein Schließfach haben, ist ebenfalls gedacht: „Ein Zugang zum Safe ist mit vorheriger Terminabsprache weiterhin möglich“, verspricht Vorstandschef Christoph Wintgen. Gleichzeitig unterstreicht er, dass es eine vorübergehende Schließung ist: „Bei der letzten Coronawelle im Winter hat uns diese Maßnahme auch sehr geholfen, die Versorgung in unseren Beratungs-Centern sicherzustellen. Natürlich öffnen die kleineren Filialen so bald wie möglich wieder.“ Je nach Situation könnten die vier Standorte am 11. Juli wieder geöffnet werden. „Wir werden die Entwicklung der Inzidenzen allerdings sehr genau beobachten und dann situativ entscheiden“, behält sich Wintgen vor.