Ratingen : Ratinger Band begeistert bei Konzert im Zelt

Das Konzert mit der Band Friday And The Fool am vergangenen Freitag war ausverkauft. Foto: RP/Stadt Ratingen

Ratingen Das Sommerprogramm des Jugendkulturjahres und der „Manege“ endete nach sechs Wochen und war mit über 600 Besuchern sehr erfolgreich. Das Wetter spielte ebenfalls mit, so dass die Besucher auch auf der angrenzenden Wiese das Konzert im offenen Zelt verfolgen konnten.

(RP) Am vergangenen Freitag endete das Sommerspecial im Zelt hinter dem Jugendzentrum „Manege“ mit einem begeisternden Konzert der Ratinger Band Friday And The Fool.

Das mit 100 Besuchern ausverkaufte Konzert eröffnete der Singer-Songwriter Herge. Auf der Bühne bekam er Unterstützung von einigen Mitgliedern der späteren Hauptband und auch von der Band „Die Netten Jungs von nebenan“, in der er ansonsten Schlagzeug spielt. Es folgten der Auftritt von Friday And The Fool und ein mitreißender Mix aus Indiepop und Rock.

Der Gesang von Saxophonistin Svenja Kupschuss und des Keyboarders Anton Lenger harmonierten dabei trotz der langen Corona-Pause vorzüglich mit der Musik des Gitarristen Jonathan Dangelmeyer, des Bassisten Erik Chudzik und von Felix Große am Schlagzeug.

Für den Abschluss des Sommerspecials hatte das Quintett ein komplett neu strukturiertes Set erarbeitet, in dem mehrere Song-Premieren auftauchten, denn Zeit für Songwriting hatten sie in den vergangenen Monaten ja reichlich. Das Wetter spielte ebenfalls mit, so dass die Besucher auch auf der angrenzenden Wiese das Konzert im offenen Zelt verfolgen konnten.

Das Sommerprogramm des Jugendkulturjahres und der „Manege“ endete nach sechs Wochen und war mit über 600 Besuchern sehr erfolgreich. Es gab Konzerte der Bands Silly Vanilly, Readymade, Golden Boys, Friday And The Fool, Liquid Curtain sowie eine Akustik-Nacht mit Alexander Seidl, Fiona Fink, Svenja Kupschuss mit Jonathan Dangelmeyer sowie Herge.