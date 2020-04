Innerhalb von zwei Wochen : Sechs Menschen in Altenzentrum in Lintorf an Covid-19 gestorben

Info

Zahlen: Zum Montag meldete das Kreisgesundheitsamt drei Todesfälle: zwei Velberterinnen (88 bzw. 96 Jahre alt) und ein Langenfelder (77). Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen, verzeichnete man 236 Infizierte, davon in Erkrath 10, in Haan 8, in Heiligenhaus 11, in Hilden 21, in Langenfeld 17, in Mettmann 28, in Monheim 18, in Ratingen 37, in Velbert 56 und in Wülfrath 30.