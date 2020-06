Ratinger suchen Kleingärten : Die eigene Scholle ist gefragter denn je

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie suchen Ratinger verstärkt einen Kleingarten oder ein Stück Land. Bürger fürchten einen Zusammenbruch der Lieferketten und wollen ihr Gemüse künftig selbst anbauen.

Schon seit einigen Jahren verzeichnet Klaus Mönch eine steigende Nachfrage. Besonders Familien zeigen sich interessiert. Corona hat diesen Wunsch weiter befeuert. „Jetzt will jeder sein Stück Land, einen abgeschlossenen Bereich, in dem die Kinder behütet aufwachsen und Obst und Gemüse angebaut werden kann“, berichtet Mönch.

Aber: „Alle Parzellen sind belegt“, so Mönch. „Die Vereine haben lange Wartelisten. Zwei (Gartenfreunde an der Anger und Schützenburg) haben sogar einen Bewerbungsstopp verhängt.“ Es kann Jahre dauern, bis Interessenten einen der durchschnittlich 350 Quadratmeter großen Gärten beackern dürfen.

Umso glücklicher waren die Ratinger, die einen Kleingarten ihr eigen nennen. „Das Wetter war schön und es gab keine Ausgangssperre. Die Gärten wurden gut genutzt“, so Mönch. Nur das sonst gesellige Vereinsleben macht Corona-Pause. „Wir haben das Sommerfest abgesagt“, sagt Mönch. „Ebenso unsere Teilnahme am Tag der Offenen Gartenpforte. Wir hoffen, dass wir im September mitmachen können.“

Georg Küpper, Sprecher der Bahn-Landwirtschaft Ratingen Ost, stellt keine erhöhte Nachfrage fest. Allerdings gilt auch hier: Alle Gärten an der Neanderstraße 2b werden bewirtschaftet, zum Teil sind sie seit Jahrzehnten in einer Hand. „Wer sich für einen Garten interessiert, der muss zunächst Vereinsmitglied sein“, so Küpper. Anschließend landet der Bewerber auch hier auf der Warteliste. „Mit ein bisschen Glück wird innerhalb einiger Monate eine Fläche frei, so der Ratinger. „Meistens müssen Bewerber aber einige Jahre Wartezeit kalkulieren.“