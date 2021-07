Wirtschaft in Ratingen : IHK zählt weniger Abmeldungen bei Unternehmen als befürchtet

Ratingen Im Pandemie-Jahr gab es deutlich weniger Neugründungen. Durch staatliche Wirtschafts-Hilfen konnten 2500 regionale Betriebe mehr als in den Vorjahren die Schließung abwenden.

2020 habe es rund 1.200 Neugründungen weniger als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre vor der Krise gegeben. Diesen ständen allerdings auch 2.500 weniger Unternehmensaufgaben gegenüber. Beide Entwicklungen ließen sich auf die Corona-Pandemie zurückführen: Gerade in den von Covid-19 besonders betroffenen Dienstleistungsbereichen seien die Gründungsaktivitäten merklich gegenüber dem Vor-Corona-Durchschnitt zurückgegangen, etwa im Gastgewerbe um 250 Neugründungen beziehungsweise um 30 Prozent. Allerdings habe es mit 265 Fällen beziehungsweise rund 30 Prozent auch weniger Gewerbeabmeldungen in der Gastronomie gegeben. Dies habe man angesichts der Geschäftsbeschränkungen in der Coronakrise so nicht erwarten können.