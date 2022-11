Musikalische Lesung : Ein Ausflug in die Welt des Tango Nuevo

Ratingen Zu einer musikalischen Lesung mit dem Titel „Astor Piazzolla: Mehr Tango geht nicht!“ lädt das Medienzentrum am Mittwoch, 16. November, ab 20 Uhr ein. Zu Gast ist Akkordeonistin Cordula Sauter.

Astor Piazzolla (1921 – 1992) spaltete schon zu Beginn seines musikalischen Schaffens in den 40er-Jahren die argentinische Nation und rüttelte an traditionellen Grundfesten. Anfang der 50er-Jahre ging er zum Studium nach Frankreich, was den Wendepunkt in seinem Leben markierte. Daraus gestärkt ging er unbeirrt daran, seine Vorstellung eines zeitgenössischen Tangos in die Tat umzusetzen. Er verwendete darin Elemente der Klassik, des Jazz und des Klezmers. Dadurch veränderte er etwas, das nicht verändert werden durfte – den Tango Argentino, und er kreierte etwas Neues: Den Tango Nuevo. Internationale Erfolge ebneten ihm den Weg zum Erfolg in seinem Heimatland. Endlich, nach 40 Jahren Kampf, wurde er in Argentinien anerkannt.