Ratinger Kleinkunst : Das Tragödchen ist wieder da und spielt im Jugendzentrum

Ratingen ach über sechsmonatiger Zwangspause gelingt dem Tragödchen ab Donnerstag, 24. September, das Comeback dank der Kooperation mit dem Jugendzentrum Lux in der Turmstraße 5. Denn die beliebte Kleinkunstbühne, auf der immer etwas sympathisch schief geht und die seit zwölf Jahren wöchentlich im Buch-Café Peter & Paula ihr Zuhause hatte, muss wegen der Corona-Krise mittelfristig umziehen.

Der blinde Jörg Siebenhaar ist ein gefragter Komponist, Bühnen- und Studiomusiker, der bei zahlreichen Theater- und Fernsehproduktionen mitwirkte. Konstantin Wienstroer stammt aus einer Neusser Musiker- und Architektenfamilie – und so ist auch sein Spiel am Kontrabass ein starkes Gerüst für den Jazz.

Der gebürtige „Schwarzwälder“ Peter Baumgärtner lebt seit mehr als 34 Jahren in NRW. In die Landeshauptstadt zog es ihn durch ein Engagement im Düsseldorfer „Kommödchen“. Dort war er drei Jahre lang festes Ensemblemitglied und arbeitete unter anderem mit Lore Lorentz, Thomas Freitag, Harald Schmidt und Michael Quast zusammen. Baumgärtner war auch viele Jahre lang künstlerischer Leiter des Voices-Festivals in Ratingen. Außerdem war er Drummer der Europaproduktion des Musicals „Hair“, begleitete große Varietékünstler im Tigerpalast Frankfurt und begleitete Produktionen im Schillertheater NRW und am Düsseldorfer Schauspielhaus. Er spielte bei zahlreichen Tourneen, unter anderem in den USA, Japan, Schweiz, und Großbritannien.