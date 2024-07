Urteil im Fall des „Stewardessenmordes“ „Cold Case“ Claudia K. – Angeklagter zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt

Zuvor hatten die Verteidiger Jochen Ohliger und Athanasios Antonakis gefordert, den Angeklagten aus Mangel an Beweisen freizusprechen. Sein Mandant habe nie bestritten, am Tatort gewesen zu sein, so Ohliger. Er habe, so hatte es Sven K. selbst behauptet, einen „André“ dorthin gefahren und als der nicht zum Auto zurückgekommen sei an jenem Morgen, will K. zur Wohnung des Opfers gegangen sein und Erste Hilfe geleistet haben, als er die Stewardess am Boden in einer Blutlache habe liegen sehen. Der „André“, so der Angeklagte, habe ihn mit dem Tode bedroht und vom Tatort weggezerrt. Jahrelang habe er nicht darüber sprechen können – offenbar auch nicht, als er 2007 von der Polizei befragt worden war. Nicht zuletzt das Verhalten von Sven K. nach der Tat hatte Fragen aufgeworfen in einem Prozess, in dem die Kammer vor der Herausforderung stand, einen Mord aufzuklären, der beinahe zwei Jahrzehnte zurückliegt.