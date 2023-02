Projekt auf Ratinger Gebiet CO-Pipeline: Gericht weist Klagen ab

(kle) Der Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Düsseldorf vom 14. Februar 2007 in der aktuellen Fassung des Planänderungsbeschlusses vom 10. August 2018 in Sachen CO-Pipeline ist rechtmäßig. Das hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf am Dienstag entschieden und die beiden letzten verbliebenen Klagen privater Klägerinnen gegen den Planfeststellungsbeschluss abgewiesen. Zur Begründung hat das Gericht auf im Leitverfahren ergangene Gerichtsentscheidungen verwiesen. Die Argumentation der beiden Klägerinnen aus Hilden und Ratingen biete keine Veranlassung zu einer abweichenden Beurteilung, insbesondere der Punkte „Planrechtfertigung“, „Trassenführung“ und „technische Sicherheit der Anlage“. Nach erneuter Prüfung auch unter Berücksichtigung eines im Sommer 2022 vorgelegten Gutachtens zur Rohrwandstärke entspreche die Rohrfernleitung von Köln-Worringen/Dormagen nach Krefeld-Uerdingen dem Stand der Technik. Gegen die Urteile kann beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster jeweils die Zulassung der Berufung beantragt werden.