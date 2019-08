Ratingen : Club Ratinger Maler feiert 40. Geburtstag

Foto: Blazy, Achim (abz)

(RP) Der Club Ratinger Maler – der sich in den Anfängen noch Freizeitmaler nannte – feiert 40. Geburtstag. Für eine Künstlergemeinschaft mit 54 Individualisten ist das schon etwas Besonderes. Dieses Ereignis wird am Samstag, 1. September, ab 11.30 Uhr im Trimbornsaal der Städtischen Musikschule an der Poststraße gefeiert.

Musikschüler bereichern die Veranstaltung. Begleitet wird das Jubiläum außerdem von einer kleinen Ausstellung zum Thema „Farbklänge“ im Erdgeschoss des Gebäudes.

In den nunmehr 40 Jahren zeigten die Mitglieder in mehr als 170 Ausstellungen Exponate jeder Stilrichtung zu den unterschiedlichsten Themen. Etliche der Mitglieder haben mittlerweile eine abgeschlossene akademische Kunstausbildung, und bei den monatlichen Treffen findet ein reger Austausch statt.

Durch Ausflüge und Reisen, zum Beispiel in Künstlerorte wie Worpswede, Murnau, Giverny, Barbizon und viele andere oder gemeinsame Museumsbesuche ist die Gemeinschaft eng zusammengewachsen.