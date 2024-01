Heiligenhaus Wie im Club viele Fäden zusammenlaufen

Es ist zu Jahresbeginn eine Art Parallelaktion: Während der Rat per Haushalt den Rahmen für die Zukunft des Clubs an der Hülsbecker Straße setzt (und ihn erweitert) kommt das Programm für die ersten Monate in 2024 heraus. Mit dem Geld und den Inhalten sollen Maßstäbe gesetzt werden. Oder, wie Dezernentin Maike Legut es sagt: „In den Club muss Leben rein - und das wollen alle.“