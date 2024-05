Neue Freizeitangebote in Heiligenhaus Der Club zwischen EM und Tanzparty

Die erste ist der Workshop „Kunst & Poesie“. Am 10. Juni startet ein neuer Kreativ-Workshop für Erwachsene im Club. Die Dozentin, Cornelia Kirchberg-Hoeft, wird an drei Abenden, jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr in einer lockeren Atmosphäre den kreativen Umgang mit antikem Papier, Farben, verschiedenen Fundstücken und Naturmaterialien vorstellen. Kunst in Verbindung mit Poesie meint das Einbetten von schönen Zeilen, wie Affirmationen, Liedtexte oder Zitate in ein Kunstwerk. Am Ende des Workshops nimmt jeder eine selbstgestaltete Leinwand im Vintage-Style mit nach Hause. In der Kursgebühr von 80 Euro sind die Materialkosten enthalten. Die Anmeldung ist unter www.neanderticket.de oder persönlich im Club möglich.