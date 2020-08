Nach der Corona-Pause : Im Club gehen die Kurse wieder los

Heiligenhaus Spieletreffs, Zumba oder Theater spielen? Der Club hat ein reduziertes Kursprogramm auf die Beine gestellt. Der Infektionsschutz stellt das Haus vor echte Herausforderungen.

Die Kalimba ist ein traditionelles afrikanisches Instrument, das man sich als Daumen-Piano vorstellen kann. Das Spielen des sanft klingenden Instruments sorgt, so verspricht die Kursleiterin des Clubs, für Ruhe und Gelassenheit. „Wir bieten den Kurs erst einmal für Erwachsene an und wollen schauen, ob er auch was für Kinder ist“, sagt Club-Chefin Edelgard Eichberg.