Heiligenhaus : Claymore spielen in der Kant-Aula

Die Band gibt ein vorweihnachtliches Konzert. Der Vorverkauf läuft.

(sade) Eigentlich war das Kapitel „Claymore“ abgeschlossen. Eigentlich war auch der Probenraum in der Nähe des Abtskücher Stauteichs längst ausgeräumt. Und eigentlich waren auch die Noten und Texte nicht mehr so parat – uneigentlich ist aber alles wieder da.

„Das menschliche Hirn ist doch toll. Wenn wir einen Song spielen, den ich ewig nicht mehr gesungen habe, dann ist der Text schnell wieder da.“ Sänger Volker Sauer steht seit 2017 wieder mit „Claymore“ auf der Bühne. Celtic-Rock vom feinsten, wie die Anhänger der Band wissen. Mit Sohn Florian Sauer am Schlagzeug und Chriss Johne an der Gitarre hat der Nachwuchs die Heiligenhauser Band wieder belebt und sorgt mit neuen Einflüssen auch für einen neuen, etwas härteren Sound.

Nun, wo sie sich eingespielt haben, sind sie auch bereit, wieder in ihr Wohnzimmer einzuladen: Am Samstag, 21. Dezember, 20 Uhr, gibt es ein vorweihnachtliches Claymore-Konzert in der Kant-Aula. Der Vorverkauf läuft und über 278 Karten sind bereits verkauft. Ein eindeutiges Indiz, wie verankert die Band noch in den Köpfen ihrer Fans ist, auch nach ihrem Abschied von der Bühne 2011. Aber so ganz ohne Musik ging es ohnehin nicht, wie einige Mitglieder mit der Band „Hey Joe!“ zwischenzeitlich zeigten.