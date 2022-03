Kultur in Ratingen : Homberger Abendmusik erklingt wieder

Homberg Nach zwei Jahren Pandemiepause gab es nun den vielversprechenden Auftakt. Das Konzert war als Benefizaktion für die Ukraine gedacht.

() In schwierigen Zeiten kann Musik eine wichtige seelische Unterstützung bieten, und so begrüßte Pfarrer Michael Füsgen nach zwei Jahren Pandemiepause voller Freude die Zuhörer zur ersten Homberger Abendmusik des neuen Jahres. Sie stand unter dem Motto „Licht & Schatten“ und war als Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe angekündigt.

Die Mitwirkenden waren Stefanie Sassenrath, Oboe, und Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Cyganek an der romantischen Orgel der Christuskirche. Im Verlauf des Konzertes ließen sie ihre Instrumente ein musikalisches Zwiegespräch der besonderen Art entfalten. Es begann mit dem getragen-nachdenklichen Präludium c-Moll von Philipp Kirchberger, gefolgt von der dreischrittigen Sonate in g-Moll von Carl Philipp Emanuel Bach, in der die Orgel einen einfühlsam weichen Begleitkontrast zu den klaren Oboentönen bildete. Nach der eher lebhaften Orgel-Fantasie in a-Moll von Johann Christian Knittel folgte dann die freudig-verspielte Pastorale von Alexandre Guilmant als Gemeinschaftsleistung der beiden Instrumente, die dann etwas introvertierter wurden und überleiteten zu Max Regers besinnlichem „Jesu, meine Freude“.