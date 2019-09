Ratingen : Chormusik aus England erklingt in der Christuskirche

(RP) Ein besonderes chormusikalisches Konzerterlebnis erwartet die Homberger am Sonntag, 22. September, um 17 Uhr in der Christuskirche. Unter der Überschrift „Klangvoll“ musizieren der Kammerchor der Bielertkirche aus Leverkusen-Opladen sowie Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Cyganek an der Romantischen Orgel.

Unter der Leitung von Kantor Michael Porr erklingt Chormusik aus England.

Bei den Chorwerken handelt es sich vorwiegend um Kompositionen, die in der Tradition der englischen Kathedralmusik entstanden und aufgeführt wurden und auch heute noch tagtäglich im Rahmen der Evensongs musiziert werden. Beginnend mit Werken des 17. und 18. Jahrhunderts werden besonders romantische Kompositionen von Elgar und Stanford die Zuhörer in ihren Bann ziehen. Natürlich sollen auch neben klangvoller Romantik spritzige Kompositionen des bekannten englischen Chorkomponisten John Rutter (*1945) nicht fehlen. Ergänzt wird nach englischen Vorbild das Programm mit dazu passender Orgelmusik aus der Feder renommierter englischer Komponisten.