Ratingen : Chor O-Ton wiederholt Aufführung

Wegen der großen Nachfrage gibt es noch einmal „Sonne, Mond und Sterne“.

Der O-Ton ist mittlerweile bekannt für seine neuen Konzertkonzepte, in denen mehr geschieht als gewohnt. So auch bei dieser szenischen Kantate des zeitgenössischen Komponisten Peter Schindler: Kinder, Jugendliche und Erwachsene bereicherten das Konzerterlebnis mit szenischen Einfügungen. So wurden die abwechslungsreich vertonten Gedichte aus fünf Jahrhunderten nicht nur über die kurzweilige Vertonung, sondern auch durch die Visualisierung verständlich und überzeugend interpretiert.