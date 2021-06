Interview mit Chefarzt Markus Freistühler : Dringende Therapien nicht verschieben

Ratingen Der Chefarzt der Inneren Medizin des Ratinger St. Marien Krankenhauses sorgt sich um Patienten, da viele ihre Gesundheit während der Pandemie vernachlässigt haben.

Auch im Ratinger Sankt Marien Krankenhaus herrschte zeitweise auf den Fluren eine nie dagewesene Ruhe. Nun kehrt wieder zunehmend Leben ein. Doch viele Patienten vermeiden es weiterhin, für notwendige Therapien und Nachsorgeuntersuchungen ins Krankenhaus zu kommen. Dr. Markus Freistühler, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Sankt Marien Krankenhaus bereitet dies Sorgen.

Vor einigen Monaten haben Krankenhäuser noch aufgerufen, nur in wichtigen Fällen ins Krankenhaus zu kommen. Wie ist nun die Situation im Sankt Marien Krankenhaus?

Markus Freistühler Alle Krankenhäuser waren zu einem gewissen Zeitpunkt der Epidemie angehalten, planbare Eingriffe zu verschieben, wenn dies aus medizinischen Gesichtspunkten möglich war. Damals war nicht absehbar, wie sich die pandemische Lage in Deutschland entwickelt. Glücklicherweise kam es nie zu einer Situation, wie wir sie teilweise in unseren Nachbarländern beobachten konnten. Bereits seit vielen Monaten sind wir nun wieder so aufgestellt, dass alle Behandlungen regelhaft wie vor der Pandemie stattfinden können. Dennoch machen wir uns weiterhin große Sorgen um die Patienten. Auch wenn außerhalb der Krankenhäuser das „normale Leben“ wieder begonnen hat, meiden die Patienten weiterhin die Kliniken, darunter auch einige, die ernsthaft erkrankt sind.