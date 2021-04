Ratingen : Vorbereitung zur Geburt per Zoom

Ratingen Coronabedingt finden keine Geburtsvorberitungskurse statt. Ein Chefarzt des Marien-Krankenhauses steht jetzt werdenden Eltern in einer digitalen Sprechstunde Rede und Antwort.

Coronabedingt fallen viele der Vorbereitung auf die Geburt weg. Dies schürt oftmals Unsicherheiten und Ängste bei den werdenden Eltern. Deshalb hat das Sankt Marien Krankenhaus eine Plattform geschaffen, um in Austausch mit dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Stefan Kniesburges, zu kommen. Er informiert jeden ersten Montag im Monat über alles Wissenswerte zur Geburt im Sankt Marien Krankenhaus und insbesondere über das, was zu Zeiten von Corona zu berücksichtigen ist. Die nächste Zoom-Videokonferenz findet am Montag, 3. Mai, um 18 Uhr statt. Während der Veranstaltung haben TeilnehmerInnen die Möglichkeit sämtliche Fragen zu stellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Teilnahme ist kostenfrei. Die Veranstaltung ist über einen Link zu erreichen. Wer vorab schon einmal einen Blick in den Kreißsaal und auf die Entbindungsstation werfen möchte, findet dazu ein Video auf der Internetseite des Krankenhauses.