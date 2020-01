Wettbewerb für Schüler : Changes.AWARD sucht Umwelthelden

Die Schülerteams gehen am 14. Januar an den Start, um umweltfreundliche Produktideen zu entwickeln.

(RP) Unter der Schirmherrschaft von Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, fällt am 14. Januar in der Deutschlandzentrale von Mitsubisih Electric der Startschuss für den fünften changes.AWARD. In diesem Jahr kämpfen 13 Teams unter dem Motto „Umwelthelden gesucht!“ um die ersten drei Plätze des Businessplan-Wettbewerbs für Schüler aus Ratingen, Düsseldorf und der Umgebung.