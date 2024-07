Erfolg für Schüler und ihr Geschäftsmodell Changes Award – Platz zwei für IKG-Quartett

Platz zwei belegte Team „E-Shroomz“ des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Heiligenhaus. Es begeisterte die Jury mit der Entwicklung von solarbetriebenen Spinden, in denen mobile Endgeräte sicher verstaut und gleichzeitig aufgeladen werden können. „Wir begeistern uns alle für das Thema Wirtschaft und Unternehmensgründung, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, den Projektkurs Wirtschafts-Englisch zu wählen. Der gehört zum Angebot der Schule für unsere Jahrgangsstufe“, so hatte Nienke van Klinken das Projekt gegenüber unserer Redaktion erläutert. „Im Rahmen dieses Projektkurses kamen wir zu unserer Produktidee, mit der wir uns im Dezember 2023 für den Changes Award bewarben und es dort in die Finalrunde geschafft haben. Unser Produkt sind solarbetriebene Ladestationen, welche, wie der Name ‚E-Shroomz‘ bereits andeutet, die Form eines Pilzes von ungefähr drei Metern Höhe haben sollen.“ Tatsächlich geht es um ein Wortspiel rund um das englische Wort für „Pilz“: mushroom.