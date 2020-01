Kreis Mettmann profitiert : Chancen für Langzeitarbeitslose

Lohnkostenzuschüsse aus dem Bund sorgen für neue Job-Verträge.

„Über lange Zeit arbeitslose Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen, bleibt eine unserer wichtigsten Aufgaben“, sagte Karl Tymister. Das seit Anfang 2019 geltende Teilhabechancengesetz eröffnet dazu neue Möglichkeiten, die im Jobcenter ME aktiv erfolgreich genutzt werden. Besonders erfreulich sei, so Tymister, dass ein großer Teil der neuen Jobs in der Privatwirtschaft entstehe und dass viele Verträge ohne zeitliche Befristung abgeschlossen würden.