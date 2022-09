100 Jahre Cetto AG Ratingen : Familienunternehmen wird 100 Jahre alt

Seit zehn Jahren lenkt Barbara Rübbelke-Dehnhardt die Geschicke der Firma. Mit Sohn Lukas Rübbelke ist bereits die nächste Generation im Vorstand vertreten. Seit 1961 hat das Unternehmen seinen Sitz an der Dechenstraße in Ratingen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Geschichte der heutigen Cetto AG begann im Jahr 1922 in Düsseldorf. In einer wirtschaftlich schwierigen Zeit gegründet, hat sich das Unternehmen bis heute in der europäischen Stahlindustrie behauptet.