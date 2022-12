Wirtschaft in Niederberg Firma CES fördert junge  Wissenschaftler

Der CES-Förderpreis ging in diesem Jahr an zwei herausragende Absolventen der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg und der TU Dortmund. Prof. Dr. Hans-Georg Schnürch hat die Preise gemeinsam mit Richard Rackl, Geschäftsführer der Velberter Schlüsselregion-Firma CES und Jean Haeffs, Geschäftsführer der VDI-GPL an die beiden Gewinner und die akademischen Betreuer der beiden preisgekrönten Masterarbeiten vergeben. Die Preise bestehen aus einer Urkunde und einem Scheck über je 1500 Euro. Beide Preisträger gaben Einblicke in ihre Arbeiten. Jedes Jahr prämiert die Jury der Carl-Eduard-Schulte-Stiftung aktuelle und hervorragende Master- und Diplomarbeiten aus der Produktionstechnik und aus verwandten Gebieten von Absolventen der Technischen Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen in Deutschland. Anlässlich des 150jährigen Gründungsjubiläums der Carl Eduard Schulte GmbH, Velbert, einem bekannten Hersteller von mechanischen und mechatronischen Schließsystemen, wurde die Stiftung im Juli 1990 ins Leben gerufen. Sie fördert herausragende Leistungen des technisch-wissenschaftlichen Nachwuchses bei neuen Produkten und Techniken vor allem für das Gebiet Produktion, aber auch Ideen und Entwicklungen für den Bereich „Schloss und Schlüssel“ einschließlich der Elektronik im Sicherheitsbereich. Die Auslobung, Prämierung und Vergabe der Preise hat die VDI-Gesellschaft Produktion und Logistk (GPL) übernommen. Die Ausschreibungsphase für den CES-Förderpreis-Preis 2023 beginnt im Frühjahr 2023.