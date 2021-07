Kultur in Ratingen : Kulturstiftung begeistert mit Konzert in besonderem Ambiente

Kulturstiftung begeistert mit Konzert in besonderem Ambiente

Kultur in Ratingen

Ratingen Das erste Konzert der Kulturstiftung nach langer Corona-Pause fand vor kleinem Publikum statt. Zu zweit an einem Tischchen mit Kerze und Weinglas genossen die rund fünfzig Gäste eine besondere Atmosphäre bei anspruchsvoller Kammermusik.

() Matthias Balzat, bereits in jungen Jahren international erfolgreicher Cellist und mit dem Preis als bester Solist der Robert Schumann Hochschule ausgezeichnet, eröffnete diesen ersten Abend mit einem der Schlüsselwerke der Cello-Literatur, der Suite Nr. 3 von Johann Sebastian Bach. Er interpretierte dieses schwierige Stück konzentriert mit großer Hingabe und Präzision. Mit der Sonate in C-Dur, in der Beethoven die Klassik mit der Romantik verknüpfte, gelangen dem Duo mit der Pianistin Joana Przybylska die differenzierten Stimmungen einfühlsam im Wechsel zu bravourösem Schwung.