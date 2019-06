ratingen : CDU will Wohnungen an der Schiene

CDU will Wohnungen an der Schiene

Ratingen Die Westbahn bleibt ein aktuelles Thema, das wieder Fahrt aufnimmt. Jetzt tagt die Politik.

(kle) Das Thema nimmt wieder Schwung auf. „Wir möchten künftig verstärkt Flächen entlang von Schienentrassen und im Nahbereich von ÖPNV-Haltepunkten für den Wohnungsbau nutzen“, betonen Patrick Anders, Vorsitzender des CDU- Stadtverbandes Ratingen, und CDU-Fraktionschef Ewald Vielhaus. Damit unterstreichen beide noch einmal die Position von CDU-Fraktion und CDU-Stadtverband zum Thema „Wohnungsbau“, die in einem gemeinsam entwickelten Strategiepapier dargestellt ist. Anlass ist die kommende Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und demographische Entwicklung, in der es auch um dieses Thema gehen wird.

„Entsprechend der Initiative ,Bauland an der Schiene’ der Nordrhein-Westfalen-Koalition von CDU und FDP im Land halten auch wir es für sinnvoll, neue Wohnungen gerade dort entstehen zu lassen, wo in der Nähe eine Anbindung an Bus und/ oder Bahn besteht oder – mit Blick auf die Westbahn – in Aussicht steht“, erklären Stefan Heins, CDU-Ratsherr und Vorsitzender des Ausschusses, und Patrick Anders weiter.