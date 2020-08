Kostenpflichtiger Inhalt: Taschentuch wegwerfen soll 100 Euro kosten : CDU will Bußgeldkatalog in Ratingen überarbeiten

Das Wegwerfen von Taschentüchern soll laut Bußgeldkatalog mit 100 Euro geahndet werden. Die CDU will den Betrag in einer überarbeiteten Fassung halbieren. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Der neue Bußgeldkatalog der Stadt hat es in sich. Die CDU-Fraktion will die einzelnen Positionen noch einmal überarbeiten lassen, Beträge zum Teil abmildern, aber manche auch verschärfen. Man will das Stadtbild sauber halten.