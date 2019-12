Gebühren : CDU: Stadt gehört zu günstigsten Kommunen

Ratingen (RP) Nicht nur die Kosten fürs Wohnen steigen allgemein, sondern auch die für alle möglichen Gebühren. Anders ausgedrückt: Das Leben wird teurer.

„Umso erfreulicher ist es, dass die Stadt Ratingen in einer großen Studie mit ausgewählten 100 deutschen Städten auf Platz fünf der am preisgünstigsten Kommunen liegt“, urteilt CDU-Fraktionschef Ewald Vielhaus erfreut.

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln hat im Auftrag von Haus& Grund Deutschland in den vergangenen zweieinhalb Jahren die Belastung einer Familie durch Müllgebühren, Abwassergebühren sowie die Grundsteuer B in den nach Einwohnern 100 größten Städten in Deutschland untersucht.