Neu aufgestellt : Stefan Heins wird neuer Fraktionschef der Ratinger CDU

Ratingen Mitglieder nominieren auf der konstituierenden Sitzung der Christdemokraten Vorgänger Ewald Vielhaus als stellvertretenden Bürgermeister. Er bleibt auch der Fraktion als Stellvertreter erhalten.

Am vergangenen Donnerstag fand die konstituierende Fraktionssitzung der Ratinger CDU -Fraktion statt. Nachdem die Christdemokraten bei der Kommunalwahl am 13. September alle 24 Wahlbezirke direkt gewinnen konnten, beginnt jetzt für die frischgewählten Ratsmitglieder die eigentliche Arbeit.

Er bleibt in der Fraktionsspitze als stellvertretender Fraktionsvorsitzender mit seiner langjährigen Erfahrung weiter an führender Stelle tätig und wurde darüber hinaus von den Christdemokraten für das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters nominiert. Damit würde er – wenn der neue Rat dem zustimmt – Wolfgang Diedrich folgen, der das Amt insgesamt einschließlich seiner Tätigkeit als hauptamtlicher Bürgermeister 21 Jahre sehr verdienstvoll und engagiert ausfüllte. „Wolfgang Diedrich ist ein Urgestein in der Ratinger Politik. Wir werden seine Verdienste würdigen“, so Stefan Heins.