Ratingen : CDU Ratingen trauert um Erhard Schneider

(RP) Die CDU-Fraktion und der CDU-Ortsverband trauern um Erhard Schneider, der am Dienstag nach schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben ist. „Erhard Schneider war seit 1991 Mitglied im Rat der Stadt Ratingen und hat sich unermüdlich für seine Stadt engagiert“, so Fraktionschef Ewald Vielhaus. Neben seinem Wahlkreis im Ratinger Süden seien ihm die Bewahrung und Förderung des Ratinger Brauchtums wichtig gewesen. Er setzte sich besonders für den Trägerverein des Franz-Rath-Bildungskollegs, das Schullandheim und die Feuerwehr ein. Erhard Schneider war außerdem seit 1991 im Aufsichtsrat der Stadtwerke Ratingen (SWR) tätig sowie von 1991 bis 2004 und seit 2009 Vorsitzender des Bezirksausschusses Ratingen-Mitte. Neben unzähligen Arbeitsgruppen engagierte sich Schneider auch in mehreren Ratsgremien.