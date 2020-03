Stadtentwicklung : CDU: Projekt Wallhöfe ist transparent geplant

Ratingen Bei dem Bauprojekt operierten Kritiker zum Teil mit falschen Fakten, so die Fraktion.

Das Projekt polarisiert. Wer auch immer die sogenannten „Einwender und Antragsteller“ sind, die gemeinsam mit der BU in der Hochzeit von Corona zu einer Einwohnerversammlung in den Pfarrsaal von Peter und Paul einladen wollten – sie stellen aus Sicht der CDU-Fraktion zum Teil ganz objektiv falsche Behauptungen zu den Wallhöfen auf. Die Christdemokraten vermuten wahltaktische Hintergründe. Man möchte daher ganz transparent über die den tatsächlichen Sachverhalt aufklären, um den Diskurs zu dem für die Ratinger Innenstadt wichtigen Projekt zu versachlichen, so CDU-Fraktionsvorsitzender Ewald Vielhaus.